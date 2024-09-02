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أحمد جودة - القاهرة -



تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس للدور نصف النهائي، بدورة الألعاب الباراليمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

"الطائرة جلوس" يتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024

وحسم المنتخب تأهله لنصف النهائي عقب فوزه على نظيره الكازاخستاني بنتيجة 3/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: فوز مصر بالشوط الأول والثاني بنتيجة 21/25، 23/25 على الترتيب، قبل أن تفوز كازاخستان بالشوط الثالث بنتيجة 25/16، وتفوز مصر بالشوط الرابع بنتيجة 18/25.

وبهذه النتيجة يحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني في المجموعة الأولى، خلف منتخب البوسنة والهرسك، وينتظر منتخبنا الوطني تحديد منافسه في الدور قبل النهائي، حيث يلاقي متصدر المجموعة الثانية، والتي من المنتظر أن يحسم متصدرها غدا من الفائز بين منتخبي إيران بطل العالم والمنتخب الألماني.

حضر اللقاء اليوم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس البعثة، والدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشبابوالرياضةللتنمية الرياضية، وحرم السفير المصري بباريس، والدكتور أحمد آدم نائب رئيس اللجنة الباراليمبية، وإيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية.

وكان منتخبنا الوطني للطائرة جلوس قد خاض مبارتين قبل هذا اللقاء، خسر في الأولى أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 3/1، ثم فاز على فرنسا على ملعبها ووسط جماهيرها الغفيرة 0/3.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.

