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أحمد جودة - القاهرة - وصل الدوري الإسباني لكرة القدم إلى أول فترة توقف دولي في الموسم بعد أربع جولات مكثفة شهدت بداية ساطعة لبرشلونة بقيادة هانزي فليك، حيث كان الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته، مما منحه ميزة واضحة على منافسيه الرئيسيين على اللقب، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وكذلك فياريال الذي يلاحقهما.

وعلى الرغم من أنه لا يزال الوقت مبكرًا، إلا أن القلق والتوتر أصبحا يسيطران على الفرق التي بدأت بشكل مختلف تمامًا، مثل الفرق الثلاثة التي تحتل حاليًا مراكز الهبوط، لاس بالماس، إشبيلية، وفالنسيا، والتي لم تحقق أي فوز حتى الآن، بالإضافة إلى بيتيس وخيتافي، على الرغم من أن هذين الفريقين لديهما مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الثالثة ستقام في 18 سبتمبر.

قبل فترة التوقف الأولى.. برشلونة يتصدر والريال يلاحق



أعاد المدرب الألماني الحيوية إلى برشلونة، مما قلل من القلق الناتج عن الوضع المالي. فلا يزال لامين جمال يلعب بشكل رائع. وعاد روبرت ليفاندوفسكي ليصبح أكبر هدافي الليجا وسجل بالفعل أربعة أهداف. حتى رافينيا سجل أول هاتريك في مسيرته. بالإضافة إلى ذلك، قدم الشباب أداءً جيدًا. وكانت النقطة السلبية الوحيدة هي الإصابة الخطيرة للاعب الشاب مارك بيرنال، الذي كان قد بدأ الموسم بشكل جيد.

وعلى الرغم من بعض الثغرات في الجانب الدفاعي، فإن القوة الهجومية لبرشلونة الجديد تتضح في أرقامه. فقد سجل هدفين ضد فالنسيا وأثلتيك بلباو ورايو فايكانو ليفوز على الثلاثة بنتيجة 2-1، وتفوق على بلد الوليد بنتيجة 7-0.

وكما هو معتاد، هناك علاقة طردية في الليجا. بينما يبحر الفريق الكاتالوني بنجاح، فقد خسر المنافسان الآخران، ريال مدريد حامل اللقب وأتلتيكو مدريد، أربع نقاط، مما يزيد الضغط عليهما ويجبرهما على عدم ارتكاب أي أخطاء.

واستغرق الفرنسي كيليان مبابي، النجم الجديد لفريق كارلو أنشيلوتي، أربع جولات لتسجيل أول هدف له في الدوري. بينما لم يسجل الأرجنتيني خوليان ألفاريز، المهاجم الرئيسي لفريق دييغو سيميوني، أي هدف حتى الآن.

وتعثر ريال مدريد في مباراتيه خارج الديار، في مايوركا ولاس بالماس، وتعادل في كليهما، وحقق الفوز في مباراتيه على ملعب سانتياغو برنابيو ضد بلد الوليد وبيتيس دون استقبال أي أهداف، ولكن مع شكوك كبيرة حول أدائه.

أما أتلتيكو مدريد المتجدد أيضًا، فتعادل في مباراتين، في فياريال وفي سيفيتاس متروبوليتانو ضد إسبانيول، وتفوق على خيرونا وحقق فوزًا ثمينًا وضروريا في سان ماميس بفضل هدف متأخر للأرجنتيني أنخل كوريا.

ووصل فياريال بقيادة مارسيلينو جارسيا تورال إلى هذه المرحلة متساويًا مع الفريقين، حيث حقق الفوز على إشبيلية وسيلتا فيجو وتعادل ضد أتلتيكو وفالنسيا. وتعد هذه بداية جيدة للموسم الذي بدا بشكل معقد للغاية، خاصة بعد انتقال هدافه النرويجي ألكسندر سورلوث إلى فريق "الروخيبلانكوس"، وكذلك رحيل الهولندي أرنوت دانجوما إلى خيرونا في بداية المسابقة.