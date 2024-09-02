نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: مبابي يفتتح أهدافه في الليجا وليكيب تعلق على انطلاقة باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 02-09- 2024: الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:- لاغازيتا ديلو سبورت: ضد روما مع اللاعبين الجدد هذا لم يكن كافيا"

توقفت المكابح

الاربع الاوائل: انتر، يوفي،تورينو واودينيزي

الميلان يقف خلف فونسيكا: على ثيو ولياو الاستيقاظ

انتصار ​لوكلير​ في مونزا

فرحة التيفوزي

اللون الاحمر طغى بقوة كورييري ديلو سبورت قلب الاسد

لوكلير يقود فيراري للفوز في مونزا

روما يعرقل موتا واليوفي والشيء الايجابي هو كوني

فونسيكا يغرق: الميلان في الجحيم

لوكاكو ينقذ نابولي ماركا ريال مدريد 2-0 ريال بيتيس

ثنائية مبابي

لقد ظهر

جيرونا 2-0 اشبيلية

كاستريلو يكرر الجحيملوكلير يخطف الفوز للفيراري في مونزا آس ريال مدريد 2-0 ريال بيتيس

مبابي هنا

جيرونا 2-0 اشبيلية

ماركيز يبعث من جديد

كاستريلو بالجلد الاسود

نشوة فوز الفيراري في مونزا

بادوسا​ إلى ربع النهائي موندو ديبورتيفو فليك ينفض الغبار

مارك ماركيز يصل إلى الاعلى

ثنائية لمبابي امام بيتيس

جيرونا يتفوق على اشبيلية

بادوسا إلى ربع نهائي بطولة اميركا ليكيب الالعاب البارالمبية الذهب للتفاخر

ليل 1-3 ​باريس سان جيرمان​

باريس الوحيد في الصدارة

لوكلير يفوز في مونزا

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