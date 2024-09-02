الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: مبابي يفتتح أهدافه في الليجا وليكيب تعلق على انطلاقة باريس سان جيرمان

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: مبابي يفتتح أهدافه في الليجا وليكيب تعلق على انطلاقة باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 02-09- 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:- 

لاغازيتا ديلو سبورت:

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  • ضد روما مع اللاعبين الجدد هذا لم يكن كافيا"
  • توقفت المكابح
  • الاربع الاوائل: انتر، يوفي،تورينو واودينيزي
  • الميلان يقف خلف فونسيكا: على ثيو ولياو الاستيقاظ
  • انتصار ​لوكلير​ في مونزا
  • فرحة التيفوزي
  • اللون الاحمر طغى بقوة

كورييري ديلو سبورت

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  • قلب الاسد
  • لوكلير يقود فيراري للفوز في مونزا
  • روما يعرقل موتا واليوفي والشيء الايجابي هو كوني
  • فونسيكا يغرق: الميلان في الجحيم
  • لوكاكو ينقذ نابولي

ماركا

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  • ريال مدريد 2-0 ريال بيتيس
  • ثنائية مبابي
  • لقد ظهر
  • جيرونا 2-0 اشبيلية
  • كاستريلو يكرر الجحيملوكلير يخطف الفوز للفيراري في مونزا

آس

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  • ريال مدريد 2-0 ريال بيتيس
  • مبابي هنا
  • جيرونا 2-0 اشبيلية
  • ماركيز يبعث من جديد
  • كاستريلو بالجلد الاسود
  • نشوة فوز الفيراري في مونزا
  • بادوسا​ إلى ربع النهائي

موندو ديبورتيفو

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  • فليك ينفض الغبار
  • مارك ماركيز يصل إلى الاعلى
  • ثنائية لمبابي امام بيتيس
  • جيرونا يتفوق على اشبيلية
  • بادوسا إلى ربع نهائي بطولة اميركا

ليكيب

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  • الالعاب البارالمبية الذهب للتفاخر
  • ليل 1-3 ​باريس سان جيرمان​
  • باريس الوحيد في الصدارة
  • لوكلير يفوز في مونزا
  • ثنائية لمبابي للانطلاق

بيلد

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  • فجأة ​مولر​ يحيي فان غال على الهواء

ذا صن

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  • جسد مو صلاح يفعلها بشكل افضل
  • احصائيات مخيفة تظهر لماذا ​محمد صلاح​ هو ملك اولد ترافورد حيث يستمر النجم المصري في زيادة معاناة لجماهير اليونايتد
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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