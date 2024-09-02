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أحمد جودة - القاهرة - يدخل نادي بايرن ميونخ فترة التوقف الدولي وسط حالة من الرضا بعد البداية القوية للفريق في الدوري الألماني لكرة القدم بالفوز في أول مباراتين تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني.

الهدوء يسود بايرن ميونخ بعد الانطلاقة القوية تحت قيادة فنسنت كومباني

استهل بايرن موسمه بالفوز 2/3 في معقل فولفسبورج وفاز في أول مباراة على أرضه أمام فرايبورج بنتيجة 2/صفر أمس الأحد؛ حيث كان توماس مولر محور الاهتمام بخوض مباراته رقم 710، ليحقق رقما قياسيا داخل النادي وسجل الهدف الثاني بعدما تقدم البافاري في النتيجة بهدف هاري كين.

وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشئون الرياضية "مباراتان، وانتصاران، كل شيء على ما يرام".

ولا يتواجد بايرن ميونخ في الصدارة، لأن هايدنهايم الذي يضم بين صفوفه لاعب بايرن المعار بول فانر، يتفوق بفارق الأهداف.

وأشاد إيبرل بانطلاقة هايدنهايم، لكنه قال "لا يهم حقا من يعتلي الصدارة بعد مرور أول جولتين".

ويخوض بايرن موسمه الحالي بعدما انهى الموسم الماضي دون أي لقب لأول مرة منذ عام 2012، وبعد بحث طويل ومثير للسخرية أحيانا عن مدرب جديد قبل تعيين البلجيكي فنسنت كومباني قائد مانشستر سيتي السابق، ومدرب بيرنلي الإنجليزي، خلفا للألماني توماس توخيل.

وتبقى هذه المهمة هي الأكبر للمدرب البلجيكي الذي يسير بشكل جيد في الوقت الحالي، وقاد بايرن ميونخ للتقدم في كأس ألمانيا بأداء مقنع.

وقال كومباني "نسعى دائما لتقديم أداء مثاليا، ولكن الشوط الثاني أمام فرايبورج أظهر أننا بحاجة لاستعادة الإيقاع"، مضيفا "مع كل فوز نتخذ خطوة أخرى إلى الأمام".

من جانبه قال حارس المرمى المخضرم مانويل نوير قائد الفريق "نحن نتقدم ببطء في مسارنا".

وتبقى البداية القوية أساس جيد للمواجهات القادمة بداية من مباراة يوم 14 سبتمبر أمام هولشتاين كيل الصاعد من الدرجة الثانية، والذي سبق أن هزم بايرن ميونخ في كأس ألمانيا عام 2021.

وستبقى الاختبارات أكثر قوة وصعوبة من أواخر سبتمبر عندما يلعب بايرن ميونخ ضد أبرز منافسيه باير ليفركوزن حامل اللقب وآينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت وصيف الموسم الماضي، بالإضافة إلى مواجهات خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا ضد أستون فيلا الإنجليزي وبرشلونة الإسباني الذي يقوده هانزي فليك المدرب السابق لبايرن ميونخ.

وتعد أولوية بايرن ميونخ هي تعزيز رقمه القياسي بالفوز بلقب الدوري للمرة 33 لكنه يتطلع أيضا لتقديم أداء قوي في دوري أبطال أوروبا خاصة أن المباراة النهائية ستقام على ملعبه أليانز أرينا في 31 مايو 2025.

وكان الثنائي مولر ونوير متواجدين عندما خسر بايرن نهائي 2012 على أرضه أمام تشيلسي الإنجليزي، وبالتأكيد يحلمان برفع الكأس هذه المرة في الأمتار الأخيرة من مشوارهما مع كرة القدم.

وتعهد مولر بقوله "نريد أن نبذل قصارى جهدنا هذا الموسم".

وبإمكان نوير ومولر حاليا التعافي بدنيا والراحة من أجل المهام المقبلة بعدما قرر الثنائي اعتزال اللعب الدولي بقميص منتخب ألمانيا، كما أبدى إيبرل سعادته بعدما أصبحت أجواء النادي أكثر هدوء بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وأكد إيبرل "واجهنا الكثير من الاضطرابات خلال فترة الانتقالات"، وذلك بعد الضجة المثارة حول مستقبل الثنائي ليون جوريتسكا وكينجسلي كومان، لكنهما استمرا مع الفريق البافاري وشاركا من على مقاعد البدلاء في مباراة فرايبورج.