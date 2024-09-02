نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورتوا يقود ريال مدريد لرقم قياسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام عن عودة ريال مدريد لسنوات الحصانة الدفاعية في تسعينات القرن الماضي على يد حارس مرماه تيبو كورتوا بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام ريال بيتيس والتي انتهت بفوز الملكي بهدفين نظيفين وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني في الموسم المقبل.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه بفضل الحفاظ على نظافة الشباك في مواجهة ريال بيتيس، حقق ريال مدريد رقمًا تاريخيًا لم يتحقق منذ عام 1996 فيما يتعلق بتحقيق نظافة الشباك (الكلين شيت) في مباريات متتالية في ملعبه في الدوري الإسباني.



وأكدت التقارير الصحفية أن شباك ريال مدريد لم تهتز بأي هدف في 5 مباريات على التوالي في الدوري الإسباني في البيرنابيو بعدما حافظ الملكي على شباكه في مباريات قادش وديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس في الموسم الماضي وبلد الوليد وريال بيتيس في الموسم الحالي.



وأوضحت التقارير الصحفية أنه خلال تلك المباريات كان كورتوا هو حارس مرمى ريال مدريد باستثناء 27 دقيقة فقط حصل عليها الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا الذي كان يلعب للملكي على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني في الموسم الماضي.