الرياضة

النصر يقترب من صفقة عالمية جديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يقترب من صفقة عالمية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تطورات جديدة بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجديدة والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقا للتقارير فأن مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اقترب من حسم صفقة انجيلو لاعب تشيلسي الإنجليزي مقابل 23 مليون جنيه إسترليني.

وأكد رومانو أن كل الاجراءات الخاصة بالصفقة انتهت والتفاصيل الأخيرة التي يجب تسويتها هى بند البيع والحصول على نسبة بيع مستقبلية.

واختتمت التقارير أن مسؤولي تشيلسي وافقوا على عرض النصر وسيخضع اللاعب للفحص الطبي قبل توقيع العقود بشكل رسمي والذي انضم للبلوز منذ عام 2023 ويمتد عقده حتى 2029.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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