نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بالمشاركة في كأس السوبر المصري بالامارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي نادي الزمالك بالمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، كحامل للبطاقة الذهبية.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس السوبر المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 4 فرق، خلال الفترة بين 17 و21 أكتوبر المقبل.

ويشارك في السوبر المصري كلا من:-

الأهلي كبطل للدوري المصري.

بيراميدز كبطل كأس مصر.

سيراميكا كليوباترا كبطل لكأس رابطة الأندية المصرية.

وأخيرا الزمالك صاحب البطاقة الذهبية.

وتعد هذه المشاركة خطوة هامة للزمالك في إطار سعيه لتعزيز مكانته على الساحة الكروية المصرية والعربية، حيث يتطلع الفريق لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل بالبطولات.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين الأندية المشاركة، حيث يسعى الزمالك إلى تقديم أفضل أداء ممكن والتتويج باللقب.