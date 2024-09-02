فان باستن ينتقد قرار ركلة جزاء فينيسيوس: هل أخطأت تقنية الفيديو؟

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد النجم الهولندي السابق ماركو فان باستن حكم مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بشدة، وذلك بسبب قراره احتساب ركلة جزاء لصالح فينيسيوس جونيور بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وفي تصريحاته، أبدى فان باستن استغرابه من القرار قائلًا: "يمكن أن نرى بوضوح أن فينيسيوس هو الذي اقترب من حارس مرمى بيتيس وضرب الحارس بساقه. أمر لا يصدق أن حكم الفيديو لم يرَ ذلك."

وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تثير الشكوك حول نزاهة التحكيم وتؤثر على مصداقية اللعبة، مؤكدًا أن تقنية الفيديو كان ينبغي أن تساعد في تجنب مثل هذه الأخطاء، وليس العكس.