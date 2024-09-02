المصري يتعاقد مع لاعب الاسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع محمد مخلوف لاعب فريق الاسماعيلي وذلك بعقد يمتد لثلاثة مواسم تبدأ ببداية الموسم المقبل 2025/2024 وتنتهي بنهاية موسم 2027/2026.

المصري يضم محمد مخلوف

يسعي المصري بتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين من أجل المنافسة على البطولات المحلية والافريقية.

ويشغل محمد مخلوف البالغ من العمر 26 عامًا، مركز لاعب خط الوسط المدافع، وقد سبق له اللعب لصفوف فريق فاركو قبل الانتقال للزمالك ومنه إلى الداخلية والذي تألق بين صفوفه وهو الأمر الذي دفع إدارة نادي الاسماعيلي للتعاقد معه مطلع موسم 2020/2019.