نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يترقب عودة فاتي ودي يونج بحذر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدرب الألماني هانز فليك يتوقع عودة كل من أنسو فاتي وفرينكي دي يونج للمشاركة مع برشلونة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي.

وقالت الصحيفة: رغم تفاؤله بعودتهما، إلا أن فليك لن يقوم بالمخاطرة بالثنائي بشكل نهائي، حفاظًا على سلامتهما وتجنبًا لأي انتكاسات قد تؤثر على استمراريتهما مع الفريق.

ومن المقرر أن تكون أول مباراة لبرشلونة بعد التوقف الدولي ضد فريق جيرونا، والتي ستقام في 15 سبتمبر ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني (الليجا).

وينتظر جماهير النادي الكتالوني بفارغ الصبر عودة اللاعبين، في ظل التحديات المقبلة للفريق على الصعيدين المحلي والقاري.