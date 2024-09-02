نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بالجولة 5 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب أنويتا، مباراة مهمة وقوية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره نادي ريال سوسيداد لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في الأسطر القليلة القادمة موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بالجولة 5 في الدوري الإسباني والتي يبحث عنها الجمهور.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بالجولة 5 في الدوري الإسباني

ويلعب ريال مدريد مباراة هامة ومرتقبة في الجولة الخامسة على ملعب أنويتا مساء الرابع عشر من سبتمبر الجاري لحساب الجولة الخامسة من الليجا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.