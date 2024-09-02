نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الألماني 2024-25 بعد إنتهاء الجولة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على أحداث منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني لهذه النسخة 2024-2025 والتي تشهد اهتمام وترقب كبير من جانب الجمهور في كل مكان.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الثانية والذي شهد صراع كبير على الصدارة.

وحل هايدنهايم كمتصدر للدوري الألماني بالعلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن بايرن ميونخ ولايبزج.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الثانية

1- هايدنهايم 6 نقاط

2- بايرن ميونيخ 6 نقاط

3- لايبزيج 6 نقاط

4- بوروسيا دورتموند 4 نقاط

5- يونيون برلين 4 نقاط

6- فولفسبورج 3 نقاط

7- بوروسيا مونشنغلادباخ 3 نقاط

8- باير ليفركوزن 3 نقاط

9- آينتراخت فرانكفورت 3 نقاط

10- فرايبورج 3 نقاط

11- هوفنهايم 3 نقاط

12- ماينز نقطتان

13- فيردر بريمن نقطتان

14- شتوتجارت نقطة واحدة

15- أوجسبورج نقطة واحدة

16- هولشتاين كيل دون نقاط

17- سانت باولي دون نقاط

18- بوخوم دون نقاط