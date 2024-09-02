نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو ينضم إلى معسكر البرتغال استعدادًا لمواجهتي كرواتيا وإسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الدولي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إلى معسكر منتخب البرتغال استعدادًا لخوض المباريات القادمة في دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهتين مهمتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث سيلاقي كلًا من كرواتيا وإسكتلندا.

يتطلع رونالدو، الذي يقدم أداءً مميزًا مع فريقه في الدوري السعودي، إلى تعزيز حضوره مع منتخب بلاده والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة الهامة.