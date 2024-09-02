نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داني أولمو مرشح للمشاركة كمهاجم وهمي مع منتخب إسبانيا.. لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن نية مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لافوينتي، في إشراك داني أولمو، نجم برشلونة، كمهاجم وهمي خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك في إطار استعدادات الفريق لمباريات دوري الأمم الأوروبية.

وأفادت الصحيفة أن دي لافوينتي يخطط لتواجد أولمو وبيدري معًا في نفس التشكيلة، مما قد يضيف بعدًا جديدًا للهجوم الإسباني.

يُعتبر أولمو أحد أبرز المواهب في المنتخب، ويعول عليه المدرب لتحقيق أداء مميز في المنافسات القادمة.

من المتوقع أن يعزز هذا التوجه الهجومي من خيارات اللاروخا في المباريات المقبلة، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في دوري الأمم الأوروبية.