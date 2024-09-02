نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يتحدث عن الفارق بين تشافي وفليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث روبرت ليفاندوفسكي، المهاجم البولندي ونجم نادي برشلونة، عن الفروق بين أسلوب مدربه تشافي هيرنانديز والمدرب الألماني هانسي فليك.

وأكد ليفاندوفسكي أن لكل منهما رؤية مختلفة، حيث أشار إلى أن هانسي فليك يسعى منذ البداية لبناء فريق هجومي فعال.

وقال ليفاندوفسكي: "إنه شيء مختلف، يمكنك أن تقول، لم يكن لدينا مباراة مثل هذه الموسم الماضي.

هانسي منذ البداية يريد إنشاء فريق هجومي يولد الفرص ويسجل الكثير من الأهداف ويضغط بشكل جيد، ولكن الموسم طويل، ولا يزال من الممكن حدوث أشياء كثيرة".