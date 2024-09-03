نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. موعد مباراة موريتانيا وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب بوتسوانا، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا في موسمه الحالي 2025.

موعد مباراة موريتانيا وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره المنتخب البوتسواني، يوم 7 سبتمبر الجاري الموافق السبت المقبل، وذلك في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا.

وستنطلق صافرة مباراة موريتانيا وبوتسوانا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويقع منتخب موريتانيا في المجموعة. الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات بوتسوانا، ومصر، وكاب فيردي.

القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا وبوتسوانا في كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت إذاعتها لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في موسمه الجديد، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.