موعد مباراة الإمارات وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الإماراتي لمواجهة المنتخب القطري وذلك ضمن منافسات تصفيات اسيا المؤهلة للمونديال العالم 2026.

ويتواجد المنتخبين في المجموعة الأولى لتكون المباراة ديربي عربي مرتقب.

موعد مباراة الإمارات وقطر في تصفيات اسيا المؤهلة للمونديال

تنطلق صافرة بداية المباراة بين المنتخب الإماراتي أمام نظيره القطري وذلك في تمام السابعة مساء الخميس الموافق الخامس من سبتمبر بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

وتقام المباراة على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

تشكيل منتخب قطر المتوقع

* حراسة المرمي: مشعل برشم.

* خط الدفاع: محمد وعد – لوكاس مينديز – طارق سلمان – عبد الله مرافعي.

* خط الوسط: أحمد فتحي – جاسم جابر – عبد الله الأحراك.

* خط الهجوم: معز علي – أحمد الراوي – أكرم عفيف

تشكيل منتخب الإمارات

* حراسة المرمي: خالد عيسى

* خط الدفاع: عبدالله ادريس – بدر ناصر عبدالعزيز – محمد العطاس – مبارك احمد مبارك زامه.

* خط الوسط: عصام فائز – ماجد راشد – طحنون الزعابي.

* في خط الهجوم: يحيي الغانسي – علي صالح – سلطان عادل الأميري.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر في تصفيات اسيا المؤهلة للمونديال

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للتصفيات في منطقة الشرق الأوسط.