موعد مشاهدة مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الفلسطيني لمواجهة نظيره كوريا الجنوبية وذلك ضمن منافسات تصفيات اسيا المؤهلة للمونديال العالم 2026.

وتنطلق تصفيات الدور الثالث في قارة اسيا بداية من الخامس من سبتمبر الجاري وحتى العاشر من يونيو القادم

ويتواجد المنتخبين ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كلا من المنتخب العراقي، الكويتي، الأردني.

موعد مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية في تصفيات اسيا المؤهلة للمونديال

وتقام المباراة يوم الخميس الموافق الخامس من سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثانية مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية الثالثة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويستقبل استاد كأس العالم في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول المباراة المرتقبة بين الفريقين.

قائمة منتخب فلسطين للمواجهة

حراسة المرمى كلًا من: رامي حمادة، براء خروب، وتوفيق علي.

في خط الدفاع: مصعب البطاط، ياسر حمد، علي ربعي، محمد خليل، ميلاد ترمانيني، كاميلو سالدانا، سامر زبيدي، وعميد محاجنة.

خط الوسط،: جوناثان زوريلا، سامر الجندي، موسى فيراوي، مصطفى زيدان، محمد باسم، تامر صيام، وعدي خروب.

وفي الهجوم: محمود أبو وردة، محمد درويش، عطاء جابر، عمر فرج، زيد القنبر، عدي الدباغ، ووسام أبو علي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية في تصفيات المونديال.

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للتصفيات في منطقة الشرق الأوسط.