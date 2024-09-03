نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب العراق لمواجهة نظيره عمان وذلك ضمن منافسات تصفيات اسيا المؤهلة للمونديال العالم 2026.

وتنطلق تصفيات الدور الثالث في قارة اسيا بداية من الخامس من سبتمبر الجاري وحتى العاشر من يونيو القادم

ويتواجد المنتخبين ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كلا من المنتخب الفلسطيني، الكويتي، الكوري الجنوبي.

موعد مباراة منتخب عمان أمام نظيره الأردن في تصفيات المونديال

وتنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويستقبل استاد البصرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب العراق أمام الأردن في تصفيات المونديال.

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للتصفيات في منطقة الشرق الأوسط.