نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال وحقيقة خلافات عبد الواحد السيد وأحمد سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 03-09-2024 في السطور التالية:

الإسماعيلي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال

أعلن نادي الإسماعيلي آخر تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال المدير الفني للفريق، يعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها إحدى مستشفيات القاهرة.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي؛" تعرض الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مساء الأحد، الموافق 1 / 9 / 2024 لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة ذات السمعة الطيبة بالقاهرة لتلقي العلاج العاجل".

وأضاف البيان:" وبعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الطبية المتقدمة للكابتن إيهاب تم نقله إلى قسم الرعاية المركزة لاستكمال العلاج وهو الآن لا يزال محجوزا بقسم الرعاية المركزة ويتوقع استمرار علاجه بوحدة الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن أسبوع آملين أن يتم الله شفاءه عليه في أقرب وقت".

واستكمل البيان: "ويهيب النادي الإسماعيلي بجميع محبيه وعشاقه ومتابعي ومحبي الكابتن إيهاب، أن يتوقفوا عن نشر أي تفاصيل طبية تفصيلية أو تداول شائعات عن حالته الطبية مراعاة للحالة النفسية للأسرة ومراعاة له"

واختتم: "وندعو الله آملين أن يكلل جهود الأطباء بالنجاح وأن يتم نعمته وشفاءه عليه، كما ندعو جميع محبي ومتابعي كرة القدم في مصر والعالم العربي إلى إخلاص الدعاء لله عز وجل حتى يتم شفاءه على الكابتن إيهاب، وسنوافيكم تباعا بتطورات الحالة الصحية الخاصة بصاحب الخلق الرفيع، داعين المولى عز وجل أن يتم شفاءه على خير".

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة خلافاته مع أحمد سليمان

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أنه تربطه علاقة وطيدة بالكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.

شدد مدير الكرة على أنه لا توجد أي خلافات بينهما، موضحًا أنه يكن للكابتن أحمد سليمان كل التقدير والاحترام، لا سيما وأنه كان مدربه في منتخب مصر منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضاف عبد الواحد السيد أن مصلحة الزمالك هي الأهم للجميع، مشيرًا إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق مقبل على مرحلة مهمة وبطولات قوية ولا بد من تكاتف جميع الجهود من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وحصد البطولات في الموسم الجديد.