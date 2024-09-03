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أحمد جودة - القاهرة - أجرى منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم، يوم أمس الإثنين، حصة تدريبية على ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات بأبوظبي، في اطار استعداداته لمواجهة نظيره القطري يوم الخميس المقبل بالمرحلة الأولى من الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

باولو بينتو: التنظيم والانضباط مفتاح نجاحنا في التصفيات الآسيوية

وشهدت الحصة التدريبية التي قادها المدرب البرتغالي باولو بينتو مشاركة 28 لاعبًا بعد استبعاد اللاعبين سلطان عادل ومحمد جمعة لعدم جاهزية الأول، والتحاق الثاني بالخدمة الوطنية.

وتغادر بعثة المنتخب الإماراتي إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الأربعاء المقبل استعدادًا للمباراة التي ستقام على إستاد آحمد بن علي، اذ يخوض الفريق حصتين تدريبيتين هناك عقب الوصول وقبل اللقاء.

وأكد مدرب منتخب الإمارات، باولو بينتو، في تصريحات له، اليوم الإثنين، أن فريقه يجب عليه اللعب بشكل جيد ومنظم من أجل تحقيق الفوز في لقاء الجولة الأولى للمرحلة الثالثة من التصفيات".

وأضاف: "التنظيم الجيد والإنضباط سلاحنا أمام جميع المنافسين، وذلك بداية من لقاء منتخب قطر الخميس المقبل".

وفيما يتعلق بتأقلم اللاعبين الجدد المنضمين حديثًا لـ "الأبيض" قال بينتو: "الجميع بدأ يتأقلم مع المجموعة وهذا هدفنا من الاستعداد للمرحلة المقبلة".