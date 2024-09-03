نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليبيا ورواندا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب ليبيا لمواجهة نظيره منتخب رواندا، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024-2025.

ويتواجد المنتخب الليبي في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية بنسختها الحالية، مع كل من نيجيريا وبنين ورواندا.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، جميع التفاصيل المتعلقة بـ موعد مباراة ليبيا ورواندا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقناة الناقلة.

موعد مباراة ليبيا ورواندا في تصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تلعب مباراة ليبيا ورواندا، مساء يوم الأربعاء القادم والموافق التاسع من سبتمبر الجاري لهذا العام2024، والتي ستقام على ملعب 11 June Stadium.

وستنطلق صافرة هذه المواجهة المرتقبة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ورواندا بتصفيات أمم إفريقيا

وستتكفل مجموعة قنوات بي إن سبورتس بمهمة بث مباراة ليبيا ورواندا ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا لهذه النسخة.