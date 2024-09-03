نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب تونس مع نظيره مدغشقر في أولى مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقناة الناقلة لهذه المباراة المرتقبة.

موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا

وتلعب مباراة تونس ومدغشقر مساء يوم الخميس المقبل والموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة تونس ومدغشقر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر في أمم إفريقيا

وتنقل مباراة تونس ومدغشقر في أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمباريات البطولة.