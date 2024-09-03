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أحمد جودة - القاهرة - تحدث النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن رؤيته لمستقبله كلاعب، في ظل تساؤلات حول موعد انتهاء مسيرته، مع وصوله إلى عمر الـ39 عامًا.

كريستيانو رونالدو: سأرحل عن النصر والبرتغال في حالة واحدة

وقال "الدون"، إنه سيكون ”أول من يرحل“ عندما يشعر بأنه ليس أساسيا، سواء لناديه النصر السعودي، أو منتخب "البحارة".

وفي مؤتمر صحفي مع المنتخب البرتغالي، صرح كريستيانو: ”أعرف ما يمكنني القيام به، وسأواصل القيام بذلك.. أنا إيجابي للغاية بشأن الحاضر.. أشعر بالسعادة.. عندما يحين ذلك الوقت، سأتقدم".

وتابع: ”سأفكر دائما أنني سأكون أساسيا، لكني سأحترم دائما المدرب.. ما دام هناك أخلاقيات مهنية، سأحترم المدربين.. إذا لم تكن هناك أخلاقيات، يمكن أن يكون هناك جدل“، وجاء هذا التصريح وسط ضحكات.

وأضاف كريستيانو أنه يشعر بـ”حالة جيدة، تقريبا لائق“.

لكنه رفض الإجابة، عما إذا كان يريد المشاركة في كأس العالم 2026، قائلا إنه يتطلع فقط إلى ”الاستمتاع باللحظة الحالية“.

"مشاركة إيجابية"

كما قدم قائد منتخب البرتغال تقييما إيجابيا لمشاركة "البحارة"، في بطولة (يورو 2024) بألمانيا، عندما أُقصي من ربع النهائي أمام فرنسا، وقال إن توقعات ”كبيرة للغاية“ وُضعت على عاتق الفريق.

وأردف "الدون": ”في رأيي (بطولة أمم أوروبا) لم تكن مخيبة للآمال، كانت جزءا من نمو الفريق، الذي يجب أن يأخذ وقته.. في رأيي، كانت إيجابية.. لا أحد يحب أن يخسر، لكن بالنسبة لي لم يكن إخفاقا، أعتقد أنه كان انتصارا“.

واستطرد: ”عندما تسير الأمور على ما يرام، من الصعب أن يحدث تطور.. نتعلم من ذلك (الخسائر)، في كرة القدم وفي الحياة.. عليك أن تعرف كيف تواجه اللحظات السيئة بالتفاؤل والخفة.. هذه هي الحياة".

"دافع أكبر"

وأكد مهاجم ريال مدريد السابق أنه ”لم يخطر بباله أبدا“ أن يترك المنتخب الوطني، بعد بطولة اليورو، التي ”أعطته دافعا أكبر للاستمرار“.

وفي هذا الصدد، قال رونالدو: ”ستكون هناك مباريات لا أسجل فيها أهدافا.. هذا جزء من الأمر، وليس مشكلة“.

وأضاف أنه يحاول ”ألا يعيش هاجس التسجيل“، لأنه ”سيأتي بشكل طبيعي“.

ويبدأ منتخب البرتغال، الذي يدربه الإسباني روبرتو مارتينيز، مشواره في دوري الأمم الأوروبية، الخميس المقبل أمام كرواتيا، ثم يلعب يوم الأحد مع اسكتلندا.

وستقام المباراتان على ملعب (دا لوز)، في العاصمة البرتغالية لشبونة.