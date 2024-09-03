نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من بورتو تجاه اتحاد جدة بعد فشل انتقال غالينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي بورتو البرتغالي بيانًا حازمًا يهدد فيه باتخاذ إجراءات قانونية بعد انسحاب نادي الاتحاد السعودي من صفقة انتقال اللاعب غالينو.

بورتو مستاء جدا من اتحاد جدة بعد فشل انتقال غالينو

وأوضح بورتو في بيانه أن الصفقة كانت قد تم التوصل فيها إلى اتفاق كامل بين الأطراف المعنية، ولكن تم إحباطها بشكل غير متوقع.

وأعرب النادي عن سعادته ببقاء اللاعب غالينو ضمن صفوف الفريق، مؤكدًا ثقته في قدراته ودوافعه لمواصلة تقديم الأداء المميز الذي أظهره مع بورتو.

وأضاف البيان: "بشأن فشل صفقة انتقال ويندرسون غالينو إلى نادي الاتحاد، يعلن نادي بورتو أنه سيرفع شكوى رسمية إلى رئيس نادي الاتحاد ورئيس رابطة الدوري السعودي، معبرًا عن استيائه الشديد من الطريقة التي تمت بها العملية".

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، توصل الاتحاد إلى اتفاق مع بورتو لنقل غالينو مقابل 50 مليون يورو، وهي حصة بورتو من الصفقة. ومع ذلك، لا تزال الصفقة معلقة بسبب تفضيل الاتحاد التعاقد مع اللاعب الهولندي بيرغوين من نادي أياكس أمستردام مقابل مبلغ أقل.