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أحمد جودة - القاهرة - أعرب اللاعب سعود عبدالحميد، المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق روما الإيطالي من الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية، عن تطلعاته الكبيرة مع ناديه الجديد.

سعود عبدالحميد يكشف عن طموحاته مع روما

وفي تصريحات تلفزيونية، أعرب عبدالحميد عن رغبته في السير على خطى النجوم العرب الذين تألقوا مع روما، مثل محمد صلاح ومهدي بن عطية، مشيرًا إلى أن لهما بصمة كبيرة في تاريخ النادي. كما أشاد بالترحيب والدعم الذي لقيه من زملائه والمدرب، مؤكدًا أن الجميع يسعى لمساعدته على تقديم أفضل أداء ممكن في الملعب.

وختم سعود عبدالحميد حديثه برسالة تحفيزية، داعيًا اللاعبين الصغار والجماهير إلى مواصلة السعي وراء طموحاتهم والعمل الدؤوب لتحقيقها دون توقف.