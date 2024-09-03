الريان يقترب من ضم "تريزيجيه" بعد رحيل المغربي بوفال

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى نادي الريان القطري ارتباطه بالدولي المغربي سفيان بوفال بعدما قرر فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين وتوصله لاتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.

وأفاد الريان في بيان أنه توصل مع لاعب وسط المنتخب المغربي، رابع مونديال قطر 2022، إلى اتفاق يقضي برحيله عن النادي القطري الذي انضم لصفوفه مطلع فبراير 2023 قادمًا من انجيه الفرنسي.

وعانى بوفال من الغياب المتكرر عن صفوف الريان خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي بداعي الإصابة، ما دفع النادي لاتخاذ قرار التخلي عن اللاعب.



وتعاقد الريان خلال الانتقالات الصيفية مع لاعب غنت البلجيكي جوليان دو سارت لمدة ثلاثة مواسم وضم مدافع أوساسونا الإسباني دافيد غارسيا.



وبحسب تقارير صحافية، فإن الأنظار داخل نادي الريان تتجه صوب التعاقد مع الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه" لاعب طرابزون سبور التركي، وذلك على سبيل الإعارة.



وأكدت التقارير أن اللاعب خضع الإثنين للفحوصات الطبية في العاصمة القطرية تمهيدًا للتوقيع قبل مغادرته للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده.



وغاب "تريزيغيه" عن قائمة فريقه في لقاء أيوب سبور (0-0) الأحد في الدوري التركي.



ويخوض الريان منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة وسيبدأ مشواره باستضافته للهلال السعودي في 17 سبتمبر الجاري قبل توجهه إلى الرياض لملاقاة النصر على ملعب الأول بارك في الثلاثين منه.



ويحل الفريق المتوج بلقب الدوري القطري ثماني مرات، المركز الثامن في ترتيب هذا الموسم برصيد ثلاث نقاط بعد مضي ثلاث مراحل.