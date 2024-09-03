نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب " التايكوندو " يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبه ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستمر تدريبات مركز التايكوندو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد، مرانهم الأسبوعي

بنادى التوكيلات الملاحية،

حيث أدي لاعبو ولاعبات الفريق متعدد المراحل السنية تدريباتهم تحت إشراف صلاح رشدي المدير الفني ،وائل المحلاوي، المشرف العام على المشروع.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية .

كما يحظي الموهوبين أيضا برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ومحمد عبد العزيز المحضر مدير عام المديرية .

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع وساميه السنباطي، اداري المشروع.