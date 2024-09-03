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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن النادي بصدد إبرام صفقات قوية ستساهم في تعزيز صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

رجب عبد القادر: صفقات قوية قادمة للنادي المصري وجمهورنا يستحق الفرحة

وأكد عبد القادر في تصريحات تليفزيونية أن جمهور المصري يستحق الفرح والنجاح، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل جاهدة لتلبية تطلعات الجماهير العريضة التي تقف دائمًا خلف الفريق.

أشار عبد القادر إلى أهمية دعم المسؤولين للنادي خلال هذه المرحلة الحساسة، حيث طالب بتوفير الظروف الملائمة للفريق لتحقيق أهدافه، ومن بينها الابتعاد عن زنزانة برج العرب التي كانت مقرًا للفريق خلال الفترة الماضية.

وأعرب نائب الرئيس عن أمله في أن يتمكن الفريق من اللعب على ستاد الهيئة أو ستاد العاصمة الإدارية الجديدة، كخيارين أفضل لتوفير بيئة مناسبة للاعبين والمشجعين على حد سواء.

وشدد عبد القادر على أن دعم المسؤولين واللعب في ظروف أفضل سيعزز من فرص الفريق في المنافسة على البطولات وتحقيق المزيد من النجاحات.

