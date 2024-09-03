نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى رئيسا لبعثة المصري في مواجهة الهلال الليبي ببنغازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة النادي المصري تعيين محمد موسى رئيسا لبعثة الفريق التي ستتوجه إلى ليبيا لمواجهة فريق الهلال الليبي يوم 12 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات البطولة الإفريقية.

يأمل النادي المصري في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة، وسط استعدادات مكثفة للفريق تحت قيادةعلي ماهر المدير الفني.

ويسعى الفريق البورسعيدي لتقديم أداء قوي يليق بتاريخ النادي وجماهيره الكبيرة، في هذه المرحلة الهامة من البطولة.



الجدير بالذكر أن المباراة ستقام على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، والذي يُغطى بالنجيل الصناعي ويتسع لعدد 11 ألف متفرج.

