نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سموحة يعلن رحيل نجمه إلى بيراميدز.. وموقف الهداف من الانتقال إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مفاجأة كبرى عن رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى صفوف نادي بيراميدز.

وحسم عامر مصير مهاجم الموج الأزرق، حسام حسن من الرحيل هذا الصيف إلى الزمالك.

- سموحة يعلن رحيل نجمه



وأكد فرج عامر في تصريحاته عبر شاشة قناة الحياة:" مستوى الفريق سيختلف في الموسم القادم، نخطط لصفقات مميزة بجانب تصعيد العديد من المواهب الشابة".

وتابع:" لم نتقدم بطلب لضم اي لاعب من الأهلي والزمالك والاستعداد للموسم الجديد سيكون يوم 6 سبتمبر الجاري".

وواصل:" طارق علاء الظهير الأيمن ظهر بمستوى مميز جدا وأتممنا انتقاله إلى بيراميدز في صفقة وصلت قيمتها 17 مليون جنيه".

وأشار: " تلقينا هذا الصيف عروض عديدة لضم لحسام حسن، ولكن تم رفضها والاعب مستمر مع سموحة، والزمالك كان يراقبه ولكن لم تصل إلى مفاوضات وعرض رسمي مجرد حديث وسطاء".

