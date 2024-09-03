نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التصفيات الآسيوية لمونديال 2026: برنامج المرحلة الأولى من الدور الثالث في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في ما يأتي برنامج مباريات الخميس ضمن المرحلة 1 من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم (بتوقيت غرينيتش):



- المجموعة الأولى

(14:00) أوزبكستان - كوريا الشمالية

(16:00) إيران - قرغيزستان

قطر - الإمارات العربية المتحدة



- المجموعة الثانية

(11:00) كوريا الجنوبية - فلسطين

(16:00) العراق - عمان

(18:00) الأردن - الكويت



- المجموعة الثالثة

(10:10) أستراليا - البحرين

(10:35) اليابان - الصين

(18:00) المملكة العربية السعودية - إندونيسيا



* تتمثل قارة آسيا بثمانية منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.

يشتمل الدور الثالث على 18 منتخباً قُسّمت على 3 مجموعات، تضمّ كل واحدة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر (أيلول) 2024 وحزيران/يونيو 2025.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.