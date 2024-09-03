نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير محمد ومصطفى أبو الخير يقتربان من قائمة الأهلي الإفريقية بالموسم الجديد (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الثنائي سمير محمد ومصطفى أبو الخير، لاعبي النادي الأهلي فريق 2003، في تدريبات الفريق الأول تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، استعدادًا للموسم الجديد.

وبدأ الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مساء أمس الإثنين، في التحضير للموسم الجديد، عندما انتهى اللاعبين والجهاز الفني من الراحة السلبية التي حصل عليها مع نهاية الموسم.

وأكد مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ" دوت الخليج ": "سمير محمد هداف فريق 2003، شارك في تدريبات الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد، واقترب بقوة من التسجيل في قائمة الفريق تحت السن".

وأضاف المصدر، قائلًا: "بالنسبة إلى مصطفى أبو الخير، شارك هو الأخر في التدريبات الجماعية، وسيتم قيده في قائمة الفريق المحلية والإفريقية ضمن الـ 5 لاعبين تحت السن".

