- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: أوسيمين يختار جلطة سراي.. ماركا: اصابة سيبايوس تدخل الريال في فوضى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 3-09- 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-
1- لاجازيتا ديلو سبورت:
الحقيقة الكاملة عن متمردي الميلان
ثيو ولياو التحذير الاخير
اليوفي والانتر ( دون راحة )
اوسيمين يختار تركيا وغلطة سراي
الميدالية العشرة لايطاليا في الاولمبياد البارالمبية
2- كورييري ديلو سبورت:
نابولي المحررة
اوسيمين إلى غلطة سراي
سمولينغ يفتح الباب امام هاملز
لياو، يا لها من معركة مع دي كانيو
الانتر والوجه المزدوج
سباليتي " انا اول من تغير "
3- ماركا:
تعود اسبانيا إلى مشهد عنق الزجاجة امام خوانيتو عام 1977
" لقد عشت معركة بلغراد "
بيلا تستعد للوداع
22 ميدلية لاسبانيا في الاولمبياد البارالمبية
اصابة سيبايوس تدخل الريال في فوضى