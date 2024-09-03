عاجل.. استشهاد الفلسطيني محمد نعيم لاعب أهلي غزة إثر قصف جنود الاحتلال

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء استشهاد محمد نعيم الباز لاعب الفريق الأول بنادي أهلي غزة وذلك جراء قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي العنيف الذي يتم شنه على القطاع خلال السنة الماضية.

استشهاد الفلسطيني محمد نعيم لاعب أهلي غزة فى قصف جنود الاحتلال

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم صورة للشهيد مؤكدًا أنه قد لقي حتفه واستشهد بسبب الهجمات الغادرة التي يشنها الاسرائيلين.

جيش الاحتلال يواصل اعدام لاعبي كرة القدم

ولحق الباز بمجموعة من اللاعبين الذين استشهدوا جراء هجمات جيش الأحتلال أبرزهم نجم نادي اتحاد خان يونس اللاعب حازم الغلبان وحارس مرمى مركز شباب خان يونس شادي ابو العراج.

كما طالت قذائف جيش الاحتلال المدير الفني السابق لفريق مركز شباب خان يونس ومدير قطاع الناشئين طه كلاب ومحمد بركات كابتن الفريق.

يُذكر أن القصف الذي يقوم به جيش الاحتلال منذ السابع من اكتوبر 2023 قد أسفر عن تدمير مجموعة من الملاعب والصالات الرياضية في غزة.