الكشف عن سبب حديث محمد صلاح بشأن مستقبله

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أحمد جودة - القاهرة - اشارت تقارير صحفية إلى أن تصريحات نجم نادي ​ليفربول​ المصري ​محمد صلاح​ حول انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري هو وسيلة ضغط على إدارة الفريق الانجليزي لتجديد عقده قبل نهاية شهر يوليو 2025.

في وقت يرفض اللاعب المصري المساومة على راتبه حيث يتقاضى 350 ألف استرليني أسبوعيا، ويعتبر صلاح حاليا واحدا من أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي.

الكشف سبب حديث محمد صلاح عن مستقبله



ونجح صلاح الذي يبلغ من العمر 32عاما في اثبات قدراته مجددًا في الموسم الجديد مع ليفربول، حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلهم في ثلاث مباريات فقط.

وقال محمد صلاح: "لم يتحدث معي أحد في النادي حول تجديد عقدي هذا هو موسمي الأخير مع النادي، وأريد الاستمتاع به. ربما هذه اخر مباراة لي العبها في الأولد ترافورد، وسنرى في نهاية الموسم.. الأمر لا يعود لي".

