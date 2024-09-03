نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صفقة الأهلي".. الزمالك يلاحق خليفة وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحاول إدارة نادي الزمالك، حسم العديد من التعاقدات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد حل أزمة إيقاف قيد الفريق في الصيف الحالي، وسداد بعض الغرامات المفروضة على الفريق بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وتسابق إدارة الأبيض الومن قبل غلق باب القيد الصيفي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد موجة الرحيل الجديدة التي تنفذها إدارة الفريق.

- الزمالك يفاوض عمر فرج

ودخل من ضمن اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هذا الصيف، المهاجم الفلسطيني عمر فرج، نجم نادي أيك السويدي.

مسؤولي نادي الزمالك يواصلون محاولات إقناع اللاعب بالانتقال إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وأن اللاعب سيقيد لاعب مصري وليس أجنبي.

على جانب آخر، رفض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، استمرار سيف جعفر داخل قائمة الفريق في الموسم القادم، حيث أبلغ الإدارة بعدم احتياجه له حيث يخططون لدخول اللاعب ضمن أحد الصفقات التبادلية هذا الصيف.