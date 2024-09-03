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أحمد جودة - القاهرة - ينوي الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، تطعيم لاعبي الفريق قبل رحلة كينيا المرتقبة لمباراة جورماهيا الكيني، في دوري أبطال إفريقيا.

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة جورماهيا

ومن المقرر أن يمنح جاب الله، كل من يوسف أيمن ويحيى عطية الله بعض الأمصال الخاصة بالرحلات الإفريقية، على أن يتم تطعيم باقي الفريق والجهاز الفني حماية من الأمراض.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره جورماهيا الكيني يوم 13 سبتمبر الجاري في العاصمة الكينية نيروبي، بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يلتقي الفريقان بالقاهرة يوم 20 من الشهر ذاته في إياب نفس الدور.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، استأنف تدريباته الجماعية مساء أمس الإثنين عقب نهاية الإجازة التي حصلوا عليها عقب التتويج بلقب الدوري المصري.

