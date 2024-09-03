نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم رضا سليم والشيبي.. نجوم المغرب يلمعون في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أندية المقدمة في الدوري المصري لكرة القدم نحو لاعبي المغرب لتدعيم صفوفها الموسم المقبل، بعد تألق "المغاربة" في المسابقات القارية ومنتخب "أسود الأطلس" في المونديال الأخير.

وضمّ الأهلي حامل لقب الدوري وبطل إفريقيا الثنائي يحيى عطية الله وأشرف داري، فالتحقا بمواطنهما رضا سليم، فيما استعار غريمه التقليدي الزمالك الظهير محمود بنتايج من سانت اتيان الفرنسي، وكان قريبًا من ضم كريم البركاوي قبل تعثر الصفقة.

وتضم صفوف بطل الكأس بيراميدز الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي.

ويبدو الرقم مرشحًا للزيادة في الموسم الجديد المقرر انطلاقه منتصف أكتوبر.

وتواجد ثمانية لاعبين مغاربة الموسم الماضي في أندية الدوري هم سليم (الأهلي)، الشيبي والكرتي (بيراميدز)، الحسن دحدوح وعبد اللطيف بن قصو (سموحة)، أحمد بلحاج (الجونة وسيراميكا كليوباترا)، عبد الكبير الوادي (مودرن سبورت)، ومحمد الناهيري (بلدية المحلة).

واستعار الأهلي الظهير الأيسر عطية الله من سوتشي الروسي مقابل 200 ألف يورو، وقلب الدفاع أشرف داري من بريست الفرنسي مقابل 1.8 مليون يورو، ليعوّض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

وكان مواطنهما سليم القادم بداية الموسم الماضي من الجيش الملكي المغربي توّج مع الفريق الأحمر بألقاب الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا، علمًا أن الثنائي المغربي بدر بانون ووليد أزارو حقق نجاحات سابقا مع فريق العاصمة.



وقال عطية الله (29 عامًا) المتوّج سابقا مع الوداد بدوري أبطال إفريقيا "جمهور الأهلي هو الدافع الأول وراء الفوز بالبطولات، وسند الفريق في أوقات الفوز والهزيمة".



أما قلب الدفاع الدولي داري (25 عامًا)، فبدأ مشواره في صفوف الوداد قبل أن ينضم صيف 2022 لبريست الذي أعاره الموسم الماضي لشارلروا البلجيكي.

قال داري "تلقيت الكثير من العروض من إسبانيا والسعودية لكنني سعيد بهذه الخطوة خاصة لرغبة عائلتي الكبيرة في اللعب للأهلي"



وأصبح محمود بنتايج أولى صفقات الزمالك الصيفية، بعدما نجح النادي الأبيض في إنهاء أزمة إيقاف القيد التي هددته في الفترة الأخيرة بسبب مستحقات لاعبيه السابقين.



وكان الزمالك قريبًا من ضم ثنائي مغربي آخر، لاعبه السابق أشرف بنشرقي والمهاجم كريم البركاوي، لكن المفاوضات تعثرت في المراحل الأخيرة.

وسبق للرباعي المغربي بنشرقي ومحمد أوناجم وحميد أحداد وخالد بوطيب تمثيل الزمالك في السنوات الأخيرة.

وانتقل الظهير الأيسر بنتايج للرجاء في عام 2022 ومنه إلى سانت إتيان الفرنسي في العام التالي.

انضم للزمالك على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح ضمه نهائيًا في نهاية الموسم مقابل 800 ألف يورو.

قال ابن الرابعة والعشرين "لم أتردد في الموافقة على اللعب للزمالك الذي يملك شعبية كبيرة في إفريقيا وخارجها. أعرف جماهيرية الفريق الكبيرة، وأعرف لاعبيه الحاليين والسابقين خاصة المغاربة، ولدي طموح كبير في التتويج بكل الألقاب مع الزمالك