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أحمد جودة - القاهرة -

تواصل فرق الهوايات الرياضية بإدارة تنمية النشء تدريباتها المكثفة في إطار مبادرة "صيف شبابنا"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بهدف تعزيز ممارسة الرياضة بين النشء والشباب.

فرق الهوايات الرياضية تواصل تدريباتها ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

حرص محمد زحام مدرب فريق كرة القدم علي تدريب لاعبيه في مركز شباب الزهور، ضمن الجهود المبذولة لإدماج الرياضة في الحياة اليومية للنشء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تهدف هذه المبادرة، التي تأتي تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى توفير بيئة داعمة لنمو الشباب بشكل سليم واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة.

وتسعى الوزارة إلى تحفيز النشء والشباب على تبني نمط حياة صحي ونشط، من خلال تقديم برامج تدريبية متكاملة في مختلف الرياضات، تتيح لهم تنمية قدراتهم البدنية والعقلية.

يحظى المشروع اهتمام ومتابعة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، الذي يؤكد على أهمية هذه المبادرات في بناء جيل قادر على تحقيق تطلعات الوطن.

