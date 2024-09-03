نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. اتحاد جدة يتعاقد مع ستيفن بيرجوين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم اتحاد جدة السعودي صفقة من العيار الثقيل، لتدعيم صفوفه، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

رسميا.. اتحاد جدة يتعاقد مع ستيفن بيرجوين

حيث أعلن النادي السعودي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد بشكل رسمي مع الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين لاعب أياكس، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشفت تقارير إنجليزية، أن قيمة صفقة انتقال الجناح الهولندي إلي اتحاد جدة بلغت 25 مليون يورو.

وانضم ستيفن بيرجوين البالغ من العمر 26 عاما إلي أياكس الهولندي قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي بمقابل 31.3 مليون يورو.

وشارك الجناح الهولندي مع فريقه السابق أياكس الموسم المنصرم في 34 مباراة، أحرز خلالهم 13 هدف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

