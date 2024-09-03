نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم رفضهم الأهلي والزمالك.. فتألقوا في الأندية العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفذ إدارة نادي برشلونة الإسباني، مخطط جديد في ملف الصفقات الجديدة، لتدعيم صفوف الفريق في المواسم القادمة عن طريق ضم بعض المواهب الشابة المختلفة من جميع أنحاء العالم.

ونجح مسؤولي البلوجرانا مؤخرا في ضم موهبتين من القارة السمراء، بعد التعاقد مع عبد العزيز عيسى لاعب دريمز الغاني ومواطنه ديفيد اودورو، حيث أعلن البارسا ضمه ببيان رسمي جاء فيه: "توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع أسود أكرا الغاني لانتقال اللاعب ديفيد أودورو الذي سينضم إلى برشلونة أتليتيك، ويوقع أودورو لمدة ثلاثة مواسم.

- صفقات رفضها الأهلي والزمالك وتألقت في أوروبا

وتأتي أبرز الصفقات التي رفضها الأهلي والزمالك وتألقت في أوروبا وفق ما يلي:-

1-عبد العزيز عيسى

كان اللاعب أحد الأسماء المرشحة بقوة لتدعيم النادي الأهلى في الصيف الجاري، بجانب اهتمام نادي الزمالك، إلا أن قطبي الكرة المصرية صرفوا النظر نهائيا عن الصفقة.

ولم تعد هي المرة الأولى التي ينسحب الأهلي والزمالك من مفاوضات لاعبين أو يتم رفضهم لنجدهم في الطريق إلى العالمية والرحيل إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتصدر هذه القائمة قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، الذي رفض الزمالك ضمه في السنوات الماضية لوجهه نظر فنية، ليصبح رمز للكرة المصرية في أوروبا على مر التاريخ.

2- محمد النني

رحل النني عن صفوف الأهلي في مرحلة الناشئين بسبب عدم الاقتناع الفني به، لينضم إلى صفوف المقاولون العرب، ومنها إلى بازل السويسري ثم أرسنال الإنجليزي.

3- الجابوني ايميريك أوباميانج

نجم منتخب الجابون ونادي أرسنال وبرشلونه الإسباني وتشيلسي وبروسيا دورتموند الألماني والقادسية الكويتي الحالي، كان قد تم عرضه على المارد الأحمر خلال تواجد حسام البدري مديرا فنيا وتم رفضه لوجهه نظر فنية.

4- الأنجولي مانوتشو

وفجر عدلي القيعي مدير التسويق السابق بالأهلي مفاجأة غير متوقعة بعد أن أكد أن تم عرض مونوتشو على مسئولي الأهلى من جانب إدارة بترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن صفقة التعاقد مع المهاجم أمادوا فلافيو وتم رفض الصفقة، قبل أن ينتقل اللاعب لصفوف مانشستر يونايتد الانجليزي ثم بلد الوليد الأسباني.

5- لاسانا ديارا

ورفض المدير الفني حسام البدري أيضآ مقترح بضم لاسانا ديارا نجم تشيلسي وريال مدريد، عن طريق ترك أل شيخ الذي عرض تحمل قيمة الصفقة ولكن تم الاعتراض على مستوى اللاعب فنيا.

