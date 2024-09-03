نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد قندوسي في منتخب الجزائر لتعويض بوداوي المصاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استدعاء أحمد قندوسي، لاعب وسط سيراميكا ، للالتحاق بمعسكر المنتخب وتعويض هشام بوداوي، لاعب نادي نيس الفرنسي، المصاب.

أحمد قندوسي في منتخب الجزائر لتعويض بوداوي المصاب

ويستعد المنتخب الجزائري لملاقاة ضيفه غينيا الاستوائية بعد غد الخميس بملعب (ميلود هدفي)، قبل أن يواجه مضيفه منتخب ليبيريا الثلاثاء المقبل، لحساب الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان مقتضب، أن بوداوي، وصل مصابا أمس الاثنين، للمركز التقني سيدي موسى، وأنه خضع لفحص من قبل الجهاز الطبي الذي أكد أصابته في الركبة.

وأوضح أن بيتكوفيتش قرر على إثر ذلك السماح لبوداوي، بمغادرة مقر المعسكر صباح اليوم، مع استدعاء قندوسي، ليحل بديلا عنه.

كان بيتكوفيتش برر غياب قندوسي عن القائمة التي أعلنها الخميس الماضي وضمت 26 لاعبا، بافتقاده للمنافسة منذ فترة.

يذكر أن نادي نيس أعلن غياب بوداوي، لبضعة أسابيع عن الملاعب، بعد إصابته بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليسرى خلال فوز الفريق 4 / 1 على مضيفه أنجيه بالجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.