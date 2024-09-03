نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو كومان يعرب عن غضبه بسبب انضمام لاعبه إلي اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الهولندي رونالدو كومان المدير الفني لمنتخب هولندا عن غضبه بسبب رحيل ستيفن بيرجوين لاعب أياكس إلي الدوري السعودي.

وقال المدير الفني لمنتخب هولندا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، "إذا كان عمرك 26 عاما، فإن الطموح الأهم يجب أن يكون رياضيا، وليس ماليا".

وأضاف "كان بإمكانه البقاء في أياكس، أليس كذلك؟ أنا متأكد من أن أياكس يدفع جيدا أيضا، في سنه، لن أتخذ هذا القرار".

مدرب هولندا يهاجم بيرجوين بعد انضمامه إلي اتحاد جدة

والجدير بالذكر أن اتحاد جدة السعودي قد أعلن منذ ساعات عن انضمام الهولندي ستيفن بيرجوين إلي صفوف الفريق قادما من أياكس.

ووفقا للتقارير، فإن قيمة صفقة انتقال الجناح الهولندي إلي عميد الأندية السعودية بلغت 25 مليون يورو.

وشارك ستيفن بيرجوين مع فريق السابق أياكس الموسم الماضي في 34 مباراة، أحرز خلالهم 13 هدف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.