نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اهتمام أرسنال وليفربول.. نيوكاسل يونايتد يسعى لتأمين مستقبل جوردون بعقد جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي نيوكاسل يونايتد قد بدأ محادثات مبدئية مع نجم الفريق أنتوني جوردون لبحث تجديد عقده.

الجناح الشاب، البالغ من العمر 23 عامًا، كان قد جذب اهتمام أندية كبرى مثل آرسنال وليفربول خلال الصيف، بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي.

ووفقًا للتقرير، فإن جوردون يشعر بالراحة والسعادة في ملعب سانت جيمس بارك، ويستمتع بالعمل تحت إشراف المدرب إيدي هاو.

كما أن عائلة اللاعب الدولي الإنجليزي قد استقرت في منطقة تاينسايد، مما يجعله مستعدًا الآن للتفاوض على عقد محسّن مع النادي.