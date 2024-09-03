نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. ظهير لوكوموتيف موسكو ينتقل إلي اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم اتحاد جدة السعودي صفقة مدوية، خلال فترة الانتقالات، لتدعيم صفوف الفريق، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

حيث أعلن النادي السعودي عن إتمام التعاقد مع الظهير الدولي الألباني ماريو ميتاج ظهير لوكوموتيف موسكو الروسي، خلال الميركاتو الجاري.

وكشفت بعض التقارير، أن اتحاد جدة حسم صفقة الظهير الألباني البالغ من العمر 21 عاما علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند بأحقية الشراء.

اتحاد جدة يتعاقد مع ماريو ميتاج

ونشر النادي السعودي عبر حسابه الرسمي علي منصة "أكس" فيديو للترحيب بانضمام ماريو ميتاج، قائلا " من موسكو إلى جدة، ماريو ميتاج اتحادي”.

والجدير بالذكر أن عميد الأندية السعودية كشف منذ قليل عن إتمام التعاقد مع الهولندي ستيفن بيرجوين قادما من أياكس.