نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يؤكد بقاء أشرف حكيمي رغم إغراءات ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات المغربي أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الميرينجي.

أفادت تقارير فرنسية، بما في ذلك إذاعة "مونتي كارلو"، أن النجم المغربي أشرف حكيمي قد وافق مبدئيًا على تمديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، مما يعني أنه قد يستمر في العاصمة الفرنسية حتى عام 2026.

تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، أثبت حكيمي نفسه كعنصر أساسي في تشكيلة الفريق، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الانتصارات هذا الموسم.

يعد هذا القرار تأكيدًا على التزام اللاعب بالنادي واستمراره في تعزيز طموحات باريس سان جيرمان في المنافسات المحلية والأوروبية.

يعتبر حكيمي أحد أفضل لاعبي مركز الظهير الأيمن على مستوي العالم، وه ما جعله أهم اهتمام ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.