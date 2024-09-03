نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتشيتينو يقترب من قيادة المنتخب الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بأن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو يقترب بشكل كبير من التوقيع كمدرب جديد للمنتخب الأمريكي لكرة القدم خلال هذا الأسبوع.

وأوضح رومانو أن هناك اتفاقًا شفهيًا تم التوصل إليه بين الطرفين منذ عدة أسابيع، وأن العمل جارٍ حاليًا على إعداد العقود اللازمة.

وأكد أن إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تولي بوتشيتينو تدريب المنتخب الأمريكي خلال الأيام القليلة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن بوتشيتينو، الذي سبق له قيادة أندية مثل توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان، يُعتبر خيارًا مثيرًا للاهتمام لتطوير مستوى المنتخب الأمريكي وتحقيق إنجازات جديدة على الساحة الدولية.