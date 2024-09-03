نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عبد العزيز عيسى ينتقل إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي دريمز الغاني عن انتقال موهبة الفريق الشابة، عبد العزيز عيسى، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

وحسبما أفاد النادي الغاني، فقد وجه برشلونة دعوة للجناح الدولي الغاني لقضاء فترة معايشة في النادي، حيث تم تقييم أدائه عن كثب قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن انضمامه الرسمي.

يُعتبر عيسى من اللاعبين الواعدين في كرة القدم الغانية، ومن المتوقع أن يشكل إضافة قيمة لفريق برشلونة في المستقبل.

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا بالجولة 5 من الدوري الإسباني

وتلعب مباراة برشلونة وجيرونا مساء يوم الأحد القادم والموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتقام مباراة برشلونة وجيرونا في الجولة الخامسة على ملعب مونتيليفي في مشوار الدوري الإسباني لهذه النسخة.