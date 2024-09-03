نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام الشعلة السعودي وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشعلة السعودي الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

تشكيل الزمالك أمام الشعلة السعودي وديا

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود بن بنتايك.

خط الوسط: زياد كمال - سيف جعفر - سامسون أكينيولا.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - حسام أشرف - سيد عبد الله "نيمار".

